Збільшив чисельність армії на 170 тисяч: Путін намагається розв'язати серйозну проблему

Росія збільшує штатну чисельність армії на 170 тисяч – до 1 мільйона 320 тисяч солдатів. Водночас загальний штат війська країни-окупантки встановлюється на рівні 2 мільйони 209 тисяч 130 осіб.

Окупанти пояснюють збільшення чисельності армії зростанням загроз для Росії, пов'язаних з війною проти України та розширенням НАТО. Утім, голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що Владімір Путін таким чином хотів завуальовано продовжити мобілізацію.

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Стратегія змінилася

У 2022 році Владімір Путін намагався розв'язати кадрову проблему завдяки так званій масштабній мобілізації. Тоді росіяни мобілізували понад 300 тисяч військовослужбовців. Хвиля призову спричинила набагато більший психологічний тиск на загарбників, ніж сама звістка про початок війни.

Факт мобілізації у 2022 році для росіян був деморалізаційним. Він призвів до масового виїзду людей за кордон і до певних негативних очікувань,

– сказав голова центру політичних студій "Доктрина".

Тому, щоб зменшити негативні настрої перед виборами, російська влада розв'язала питання єдиним шляхом – збільшила чисельність контрактників. Окупанти навіть створили для новоприбулих нові місця на високооплачуваних солдатських посадах та спеціальностях, за мірками Росії.

Станом на 2 грудня Росія втратила 331 110 особового складу. Також українські військові знищили 5 571 танк, 10 385 бойових броньованих машин, 7 941 артилерійську систему, 913 реактивних систем залпового вогню, 602 засоби ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери тощо.

Мета – продовжити збільшувати російську армію, не оголошуючи масову мобілізацію та зберігаючи тихий тон.

Ба навіть, міноборони Росії сказало, що буцім у зв'язку зі збільшенням чисельності російської на 170 тисяч військовослужбовців, проводити мобілізацію в країні чи збільшувати призов на строкову службу не планують.

Заявляється, що збільшення чисельності реалізується поетапно громадянами, які висловлюють бажання проходити військову службу за контрактом.

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Часткова мобілізація в Росії