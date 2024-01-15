На фронті гинуть росіяни 2005 року народження: ворог суттєво завищує чисельність своєї армії
Джерело:Ministry of Defense
Російська влада заявила, що лави російських військ збільшилися ще на 500 тисяч осіб у 2023 році. Британська розвідка проаналізувала заяви держави-агресорки про поповнення ворожої армії.
Розвідка схиляється до того, що заяви про поповнення російської армії є перебільшенням.
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Влада Росії завищує дані про кількість своїх військових
Аналітики британської розвідки зазначають, що 11 січня Дмітрій Медведєв, заступник голови Ради безпеки, заявив про те, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб.
Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута,
– зазначають аналітики.
Розвідка також вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість.
Так, у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії йдеться, що у своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією.
Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження,
– йдеться в огляді.
Дані британської розвідки: останні новини
- В огляді за 14 січня розвідка Британії повідомила, що звичайні росіяни скоріш за все відчули на собі вплив війни на роботу системи охорони здоров'я.
- Так, російські ЗМІ повідомляють, що населенню важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні. Також зазначають про дефіцит медичних препаратів, у тому числі антибіотиків широкого спектру дії.
- Британські оглядачі вважають, що війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових.
- Уряд Росії також змушений скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні через брак медичного персоналу та фінансові труднощі.