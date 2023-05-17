Окупанти посилили обстріли 3 областей України: у Міноборони пояснили, чого домагається ворог

За останній місяць російські окупанти збільшили обстріли прикордонних регіонів. Це стосується Харківської, Чернігівської та Сумської областей.

Росія веде війну без правил. До того ж терористи системно порушують норми міжнародного гуманітарного права.

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Окупанти збільшили обстріли 3 областей

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, за останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська – 23.

Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти – садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти,

– наголосила Маляр.

Окрім цього, артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях ворог намагається постійно тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

Що хоче показати Росія масованими обстрілами України

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів, що все це ворог робить навмисно, аби показати своїй аудиторії "перемоги" і припинити паніку через майбутній український контрнаступ. Мовляв, до поразки ще далеко.

Експерт вважає, що в окупантів немає носіїв, щоб запустити 100 ракет. Зараз вони займаються воєнним канібалізмом, дозбируючи і ремонтуючи наявну техніку, а з нею величезні проблеми.

Тизенгаузен додав, що поки у загарбників є можливості виробляти ракети, але їх все менше. Утім, цинізму немає меж. Це стосується заяв російського міноборони після удару по Умані, коли в їхніх пабліках з'явився допис: "точно в цель".