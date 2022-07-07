Флот ворога відчутно збільшив кількість ракетних носіїв: скільки "Калібрів" загрожують Україні

7 липня 2022 , 04:34
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Джерело:

оперативне командування "Південь"

Ворожа армія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі. Тепер корабельне угруповання росіян налічує 5 ракетних кораблів і 2 підводні човни.

Також у Чорному морі дислокується великий десантний корабель держави-агресорки. На ракетних носіях розміщені 48 ракет "Калібр". 

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Це означає, що загроза ракетних ударів по Україні – висока. Саме тому важливо спускатися в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Загроза ракетних атак залишається, морська десантна операція – малоймовірна, але загроза є,
– розповіли в ОК "Південь".

Попередження про ракетні удари

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив мешканців міста та області про високу загрозу ракетних ударів, яка зберігатиметься впродовж тижня. Міський голова закликав людей не ігнорувати у цей час повітряну тривогу.

Зі схожим закликом ввечері 6 липня звернувся до мешканців Ніжина Чернігівської області мер Олександр Кодола. Він зазначив, що впродовж 24 годин існує загроза ракетного удару по місту.

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Автор: Софія Мінджоса