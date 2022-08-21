Київ – серед цілей: у Зеленського розповіли про загрози містам до Дня Незалежності

Окупанти спробують збільшити кількість обстрілів українських міст протягом 23 – 24 серпня. Під загрозою і столиця України, яку ворог обіцяв захопити за три дні.

Для окупантів Київ – це символічне місто

Про загрози з боку росії у дні, коли Україна святкуватиме День Незалежності, в ефірі телемарафону розповів антикризовий радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував висловлювання президента Володимира Зеленського, який попередив, що росія може зробити "щось гидке".

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За словами Михайла Подоляка, є певні розуміння, що російські військові можуть скоїти на День Незалежності України.

росія – це архаїчна держава, яка прив'язує свої дії до певних дат. Для них це якісь нав'язливі думки, що треба зробити, аби людям було погано. Вони ненавидять нас, тому 23 – 24 спробують збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно Київ буде у переліку цих міст,

– сказав радник глави ОП.

Як зазначив Подоляк, для окупантів Київ – це символічне місто, оскільки росіяни заявляли, що "через 3 дні йтимуть маршем по Хрещатику". Та радник очільника ОП підкреслив, що вже минуло пів року війни й росіяни "програють Україні по всіх цивілізаційних нормативах".

Михайло Подоляк заявив, що росіяни захочуть отримати "компенсацію" за ці пів року війни, оскільки їх принизили й росія некрасиво виглядає з точки зору репутації. Також загарбники захочуть "компенсацію" за "спекотний сезон у Криму" та за стійкість України.

"Буде збільшена кількість обстрілів українських міст", – сказав і Подоляк і закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

росіяни можуть провести теракт в окупованому Маріуполі

Окупанти можуть готувати теракт на День Незалежності України. За даними української розвідки, в окупованому Маріуполі росіяни планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

За одним із можливих сценаріїв росіян, вони можуть завдати по приміщенню, де відбуватиметься "судилище", точкового ракетного удару та звинуватити в цьому Україну.

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