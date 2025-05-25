У Кремлі обмовилися: які реальні можливості росіян, щоб продовжувати війну

Росія продовжує накопичувати свої військові ресурси. Наступ окупантів на території України, можливо, триватиме і надалі, адже вони знову планують проводити набір до армії.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що, на жаль, росіян арифметично більше ніж українців. Противник має потужний мобілізаційний ресурс. Окрім того, є і різноманітні майданчики, де можна виготовляти зброю, куди українські засоби ураження, ймовірно, не дістануть.

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Росія готується до мобілізації

Іван Ступак підкреслив, що у Кремлі обмовилися, що на фронті зараз перебуває приблизно 20 тисяч людей, які ще недавно були громадянами країн Середньої Азії, але взяли російський паспорт. Не дивно, що їх одразу відправили на передову.

Важливо! Росія, за словами Дмітрія Пєскова, нібито здатна мобілізувати мільйони людей, як це робив СРСР, але насправді Кремль постає перед труднощами у проведенні навіть часткової мобілізації. Як зазначає голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, Росії бракує ресурсів, союзників і підтримки серед населення для масштабного розгортання армії.

У Росії ще понад 80 тисяч мігрантів, яких російська влада планує залучити до бойових дій на території України.

Це означає, що на території Росії людей набирають не так швидко, як би хотілось. Крім того, з'явилися дані, що ворог за місяць мобілізує 30 тисяч, тобто приблизно тисяча вдень. Чи правдива ця цифра, зараз важко говорити,

– сказав колишній співробітник СБУ.

Є інформація, що Росія у 2025 році планує знову провести набір строковиків. Мовиться про 300 тисяч людей, які мають стати солдатами.

Російська влада блефує

Ступак підкреслив, що під час перемовин у Стамбулі представники Кремля стверджували, що "Росія готова воювати вічно".

Я знаю як міркують чинні або колишні працівники ФСБ. Для них блеф або дуже вчасне перебільшення певних можливостей іноді це 50% успіху всієї справи. Я вважаю, що заяви про повне захоплення України й спроможності воювати далі в Європі є блефом,

– зауважив він.

Це спрямовано на те, щоб налякати країни західної Європи, аби ті тиснули на нашу державу, переконуючи у необхідності поступок окупантам.