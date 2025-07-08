Росія готується до перевороту у Вірменії
- Генеральне управління розвідки Міноборони України оприлюднило документ, що підтверджує наміри Росії посилити військову присутність у місті Ґюмрі, Вірменія.
- Цей крок спрямований на демонстрацію сили Азербайджану та підготовку до можливого захоплення влади проросійськими силами у Вірменії.
- Розвідка попереджає Вірменію про необхідність підготуватися до можливих сценаріїв дій Росії, включаючи ліквідацію російського військового осередку як ключовий крок до безпеки.
Генеральне управління розвідки Міноборони України оприлюднило документ, що підтверджує наміри Росії посилити присутність на військовій базі у місті Ґюмрі на території Вірменії. Цей крок спростував пасивні заяви вірменського МЗС, яке або не володіє інформацією, або намагається мінімізувати ризики.
Як Росія може використати свої війська у Вірменії
Якщо у Єревані не усвідомлюють рівень загрози, то це стане стратегічною помилкою, яка може призвести до страшних наслідків. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
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Потенційне збільшення кількості військового контингенту у Вірменії дозволить Росії переслідувати декілька цілей одночасно.
- По-перше, вказана версія розцінювалась українською стороною як вірогідна – у Кремлі вирішили продовжити тиск на Азербайджан й демонструвати офіційному Баку силу. Мовляв, російські війська готові перейти до нового рівня ескалації, а Кавказ розцінюється російським режимом як власна сфера впливу.
- По-друге, ця версія поки не набула широко розголосу – продемонструвати силу Ніколу Пашиняну та продовжити підготовку до захоплення влади у Вірменії з приведенням до влади проросійських сил.
Військова база у Ґюмрі може стати плацдармом для подальших агресивних дій росіян щодо Вірменії. Ми пам'ятаємо, як російські збройні сили використали позицію у тимчасово окупованому Криму. Вірменська база відрізняється за своїм розташуванням та має більше логістичних складнощів для відряджання військ.
Проте ці обставини не заважатимуть російському командуванню перекинути повітряним простором у Ґюмрі достатньо солдатів для погроз вірменському керівництву чи для прихованої силової підтримки гібридних операцій.
Крім того, військова база розташована неподалік від вірменського-турецького кордону, що також буде використано Росією як політичний сигнал Анкарі і Єревану. Першим – що в Кремлі вважають Вірменію своєю зоною контролю. Другим – що спроби налагодити взаємодію з турецьким керівництвом в обхід Росії матиме наслідки.
Агресивний російський імперіалізм не має обмежень і навіть коли основні російські сили загрузли в Україні, в Кремлі продовжують грати в геополітику. З усім тим, недооцінювати російські погрози не можна.
Вірменії треба бути напоготові
Уже влітку 2026 року у Вірменії проходитимуть парламентські вибори, де куратор політики в регіоні Сергій Кірієнко намагатиметься реалізувати російський сценарій. Розширення російської військової присутності на базі – це прямий натяк на готовність Кремля діяти будь-якими методами задля дестабілізації ситуації у Вірменії, якщо щось піде не за його планом.
Літо 2026 року – небезпечний час, коли Росія може вдатися до радикальних кроків. Очевидний сценарій: проросійськи сили не перемагають на виборах, підконтрольні Кремлю активісти оголошують фальсифікації, розпочинаються провокації і хаос за тіньової підтримки російських агентів впливу, орієнтовані на російські гроші місцеві органи влади закликають Росію допомогти і навести порядок. Екстрене засідання російських органів влади надає збройним силам мандат на обмежене розгортання для "забезпечення порядку", база в Ґюмрі став майданчиком для логістичної підтримки комплексу акцій.
Усе це вже давно не виглядає як утопія. Це повноцінний план Кремля щодо встановлення військово-політичного контролю над Вірменією.
Саме тому, ГРУ не тільки дає розуміння Азербайджану й Туреччині, але попереджає Вірменію – всі варіанти дій на столі, і Єревану доцільно готуватись до найгірших сценаріїв.
Якщо боротьба з проросійськими олігархами – правильний крок, а протистояння церкві лише посилюватиме неоднозначні настрої в суспільстві, то ліквідація російського військового осередку на вірменській території – ключовий і фундаментальний шлях до власної безпеки.
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