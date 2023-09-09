Шукають будь-які можливості: наскільки ще вистачить ресурсу Росії для ведення війни

Росія намагається посилити свій військовий потенціал. Західні ЗМІ стверджують, що росіяни нібито можуть нарощувати виробництво снарядів до 2 мільйонів на рік і на додачу ще 200 танків на рік. Однак це потреби російської армії не задовольнить.

Водночас скільки б техніки та боєприпасів не виробили в Росії, це той ресурс із яким доведеться боротись Збройним Силам України. Можливості ВПК країни-агресорки 24 Каналу охарактеризував генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко.

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Росія збільшує свій потенціал

Західні аналітики кажуть, що виробництво такої кількості снарядів недостатньо для активної війни, як торік. Але до цього можна додати й майбутні перемовини Росії з Північною Кореєю про постачання снарядів. В коаліції вони справді можуть підсилити окупаційну армію.

Якщо в КНДР приймуть таке рішення, всупереч впливу того ж Китаю, якщо зростатиме потенціал ЗС Росії, то нам відповідним чином треба реагувати, нам треба думати про те, яким чином зменшувати цей потенціал і знищувати ворога,

– зазначив Ігор Романенко.

В цьому контексті доцільно нагадати, що за суттєвими напрямами угрупування військ Росії в Україні переважає. Мовиться про ракетне, авіаційне, артилерійське озброєння, боєприпаси та живу сили противника.

"Я погоджуюсь, що росіяни збільшуватимуть свої ресурси. У них є поля старих танків, тисячі. Питання в тому, щоб їх модернізувати. Цей процес вони кількісно збільшують, тому що перевели підприємства ВПК на військові рейки. Це не стільки, скільки було, і поки що вони не можуть повернутися до цього", – зауважив генерал-лейтенант у відставці.

Більшість танків, БТРів чи бойових машин піхоти росіян не є сучасними. Однак це все ще потенціал, який зайде на фронт, і з ним треба боротися нашим Силам оборони.

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Мобілізаційний ресурс в Росії є

Тим часом у Росії триває прихована мобілізація. Але, можливо, Владімір Путін узаконить добір додаткових 200 тисяч осіб. Ресурс живої сили у країни-агресорки є чималий. І окупаційній армії він потрібен.

Вони оцінюють загрози на Півдні. Але для того, щоб зупиняти нас, перекидають війська з Куп'янського напрямку, де вони дуже хотіли б просуватися вперед, з Херсонського напрямку, з Білорусі. Тобто скрізь, де можуть, збирають сили, щоб нас зупиняти на Мелітопольському і на Бердянському напрямках,

– наголосив Романенко.

Усе це сукупно може вказувати на те, що рішучі дії наших військових на фронті можуть відкластись до кінця вересня – початку жовтня. Україні так само необхідно зібрати потенціал для просування вперед на південних напрямках. А також для того, щоб виконати завдання стратегічної оборонної операції на Сході.

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