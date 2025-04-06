Росія збирається далі воювати й убивати, – Зеленський про атаку по Україні

Росія у ніч на 6 квітня завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Ворог атакував низку областей та міст.

На нічний обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він зазначив, що чинного тиску на Росію недостатньо.

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Як відреагував Зеленський на атаку

Український президент констатував, що впродовж ночі росіяни атакували Київ балістикою, область перебувала під ударами дронів. Також, за його словами, росіяни били по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. На його думку, щоденні обстріли доводять, що тиску на Росію недостатньо.

Володимир Зеленський зазначив, що кількість повітряних атак зростає. За минулий тиждень проти українських міст і сіл росіяни, згідно з оприлюдненою інформацією, випустили понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі.

Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Дякую всім нашим службам, хто допомагає та рятує українців. Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля,

– ідеться у повідомленні.

Окремо глава держави закликав до зусиль, спрямованих на досягнення миру.

"Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру", – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, по Києву противник вдарив балістичними ракетами типу "Іскандер-М". За уточненою інформацією, відомо про 1 жертву ракетного обстрілу. Чоловік перебував на вулиці під час атаки, поруч з епіцентром вибуху. Також унаслідок ракетної атаки є 3 постраждалих.