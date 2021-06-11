Росія збирається надати Ірану супутник, який зможе відстежувати потенційні військові цілі, – ЗМІ

Росія планує передати Ірану вдосконалений супутник Kanopus-V. Він допоможе країні відстежувати потенційні військові цілі на території Близького Сходу.

Запустити Kanopus-V з Росії можуть вже упродовж декількох місяців. На супутнику встановлять спеціальне військове обладнання.

Зауважте МАГАТЕ більше не має доступу до записів відеокамер на ядерних об'єктах, – Іран

Зокрема, камеру з роздільною здатністю 1,2 метра, що є значним поліпшенням у порівнянні з нинішніми можливостями Ірану, але все ж далеко не за якістю, яку досягають американські супутники-шпигуни,

– мовиться у повідомленні.

Супутник дозволить спостерігати за різноманітними об'єктами. Наприклад, за нафтопереробними заводами у Перській затоці та іракськими казармами, де розташовані американські війська.

Деталі про супутник

Загалом Kanopus-V продають для цивільного використання.

Водночас представники Ірану здійснили декілька поїздок до Росії, щоб провести переговори щодо відповідної угоди.

За даними ЗМІ, навесні 2021 російські експерти прибули до Ірану. Там вони навчають бригади, які управляти управлятимуть супутником. Процес здійснюватимуть з недавно побудованого об'єкта недалеко від Караджа на захід від Тегерана.

Новина про російський супутник для Ірану з'явилася за кілька днів до зустрічі президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна 16 червня у Женеві.