Росія здувається: Лавров забув про ультиматуми та визнав загибель цивільних в Україні

Після початку підступного наступу на Україну окупанти зазнали таких втрат, що закривати очі на них не може навіть їхнє керівництво. Окрім того, ворог програв по всіх напрямках, що вже почав визнавати.

Зранку 24 лютого російські окупанти почали воєнний наступ на територію України. Бліцкриг ворога провалився: ЗСУ відбили його атаки та завдали йому просто колосальних втрат.

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Не зумівши швидко захопити українські міста, окупанти почали гатити по них з реактивної артилерії. Увесь світ відреагував на дії Росії та кинувся допомагати Україні. Окрім того, проти окупантів прийнятий такий пакет санкцій, який дуже швидко вбиває економіку ворога.

Також від співпраці з Росією одна за одною відмовляються усі світові компанії. Дуже швидко ворог опинився в ізоляції та став країною-вигнанцем.

Реакція Лаврова

Схоже на те, що окупанти починають розуміти, що брехати усьому світові не вийде, а крах економіки вони просто не переживуть. Світ більше не боїться Росії, тому окупанти забули про ультимативну риторику.

Ба навіть більше: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не лише визнав втрати України серед цивільних, а й спробував зняти з себе відповідальність за них.

Москва не виправдовує жодних дій, які призводять до загибелі цивільних осіб. Будь-яке людське життя безцінне, але, на жаль, будь-які воєнні дії пов'язані з жертвами,

– сказав Лавров.

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