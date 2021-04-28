Росія зірвала засідання політгрупи ТКГ, – Гармаш

Політична група ТКГ знову не зібралася на засідання. Причина така, як і раніше – окупанти намагаються залучити у склад ТКГ терористку Маю Пирогову та їй подібних.

Представник Донецька в українській делегації Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш розповів: відбулася неформальна сесія. Вона пройшла в обмеженому форматі.

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Засідання політгрупи не відбулися, вони, як і раніше, блокуються Росією через спроби втягнути в ТКГ терористку і інших "громадських експертів",

– написав Гармаш.

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Засідання заблоковані із того часу, як Росія руками маріонеток із окупованих територій хоче змінити склад ТКГ. Вони планують залучити Маю Пирогову, яка в Україні засуджена за тероризм. Україна різко висловлюється проти цього і каже, що не відновить роботи, поки Маю Пирогову не вилучать із переговорного процесу.

Бойовики зазначають: приберуть Пирогову, якщо зі сторони України приберуть Казанського.

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