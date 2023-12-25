Сили оборони збили російські бомбардувальники Су-34: як це вплинуло на авіаційну активність

В Інституті вивчення війни повідомили, що російські загарбницькі війська скорочують авіаційну активність і використання авіаційних бомб. Головною причиною є збиття Силами оборони кількох російських винищувачів Су-34 на півдні України.

Раніше українські захисники знищили 3 російські бомбардувальники Су-34 на Півдні. Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що на одному зі збитих "Шахедів" українські захисники знайшли "послання" від росіян. Він додав, що з радістю "відповів" на побажання окупантів і передав їм свою "відповідь".

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Зменшення авіаударів росіян

Інститут вивчення війни посилається на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Він запевнив, що російські сили зменшили використання авіаційних бомб і авіаударів на півдні України.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська також обмежують використання пілотованої авіації біля тимчасово окупованого Криму, зокрема у північно-західному регіоні Чорного моря.

Російські війська застосовують удари планерними бомбами, щоб російські літаки могли залишатися на відстані 50 – 70 кілометрів за лінією бойових дій, а зменшення використання російських планерних бомб свідчить про те, що російські війська занепокоєні можливостями української протиповітряної оборони після нещодавніх втрат,

– йдеться в повідомленні ISW.

Водночас начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що російські війська зменшили використання авіації та збільшили використання ударних безпілотників на Куп'янському і Бахмутському напрямках.

Окупанти почали діяти менш нахабно

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що росіяни наразі намагаються з'ясувати те, чим збили три їхніх бомбардувальники Су-34. За його словами, російські війська знизили авіаційну активність у Херсонській області та розпускають чутки про "блукаючий Patriot".

Ми ніколи не оприлюднюємо, чим, де, в якому місці ми знищуємо повітряні цілі, хіба що час (повідомляємо – 24 Канал). Те, що ворог здогадується, пише про "блукаючий Patriot" чи якийсь інший комплекс – нехай здогадуються. Нехай розуміють, що і Patriot і, можливо, інший далекобійний комплекс може знаходиться на одному напрямку, завтра на другому, потім на третьому,

– заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він наголосив, що ворога потрібно постійно тримати в напрузі. Тому й завдання росіяни виконуватимуть уже менш нахабно, меншими силами та засобами.

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