Росія змінила підхід до війни в Україні на стратегію виснаження, – Міноборони Британії

Росії так і не вдалося досягти особливих успіхів в Україні. Тому окупанти змушені змінити оперативний підхід. Зараз вони дотримуються стратегії виснаження.

Як підкреслили у британському Міноборони, на заваді загарбникам стали масштаби та лють українського опору. У підсумку всі поставлені цілі Кремля провалилися.

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Британські військові припускають, що росіяни можуть почати хаотично використовувати вогневі засоби.

Результатом цього може стати зростання кількості жертв і постраждалих серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та посилення гуманітарної кризи.

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У Міноборони Британії заявляли, що російські окупаційні війська, ймовірно, вже використали більше озброєння, ніж планували. Тому загарбники почали вдаватися до старішої та менш точної зброї. А це значно збільшує кількість жертв серед цивільних.

Зміну тактики прогнозують і у командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Щоправда, деталі військові не оприлюднили. Відомо лише про причини такого кроку – це суттєво знищений авіаційний флот окупантів (на чверть – літаки та майже наполовину – гелікоптери).

Крім того, про тактику на виснаження наголошував президент Зеленський. За словами українського лідера, російські військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім цього. Мовиться про жорстоку тактику на виснаження українців і України загалом.

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