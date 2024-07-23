У Росії змінили визначення понять "русофобія" та "екстремізм": в ISW вказали мету

В Росії продовжують зусилля щодо узаконення переслідування тих, хто не згідний з політикою Кремля та його війною проти України: розширили офіційне визначення екстремізму.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало 22 липня проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії, яка встановлює юридичні визначення "русофобії" та "ксенофобії", а також змінює визначення "радикалізму", "протидії екстремізму" та "суб'єктів протидії екстремізму".

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Ці визначення значно розширюють можливості Кремля щодо кримінального переслідування будь-кого, хто виступає проти його політики, класифікуючи внутрішню опозицію за низкою туманних визначень.

Опозиція до поточних дій та структури російського уряду визначатиметься як етнічна нетерпимість щодо росіян, які підтримують політику Кремля та війну проти України,

– ідеться у звіті.

Кремль також прагне використовувати ці визначення і подальші переслідування, щоб вислужитися перед російськими так званими ультранаціоналістами, адже в Росії посилили боротьбу з нелегальною міграцією, при цьому подають це під виглядом боротьби з екстремізмом.

Усе заради пропаганди

В ISW вважають, що нещодавні зусилля Кремля з розширення визначення екстремізму, що підлягає кримінальному переслідуванню, та репресії в інформаційному просторі, імовірно, "спрямовані на заохочення самоцензури серед росіян-інодумців", а новий проєкт контртерористичної стратегії має на меті переконати росіян, що опозиція політиці та війні Кремля – це опозиція ширшому російському суспільству, культурі та ідеалам.

У пояснювальній записці до проєкту ідеться про "зміцнення традиційних російських правових і моральних цінностей", одночасно протидіючи поширенню "радикального націоналізму та неонацизму в умовах проведення спеціальної військової операції (війни в Україні) та включення нових територій (незаконно окупованих українських земель)".

. Кремль, ймовірно, просуватиме на наративи внутрішнього націоналізму, щоб створити інформаційні умови для тривалої війни в Україні та майбутньої ворожості до інших держав, які Кремль вважає "недружніми".