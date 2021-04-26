Росія змінила порядок поїздок для дипломатів США

13:43

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Америки Бартлом Горманом. Під час зустрічі обговорювали низку актуальних питань у двосторонніх відносинах.