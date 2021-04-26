Росія змінила порядок поїздок для дипломатів США

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Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Америки Бартлом Горманом. Під час зустрічі обговорювали низку актуальних питань у двосторонніх відносинах.

Джерело:

МЗС Росії

Зокрема Горману вручили ноту. Вона стосувалась зміни чинного порядку поїздок по території Росії американських дипломатів.

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Зокрема Росія змінила порядок поїздок для співробітників посольства і консульських установ США. 

Американську сторону проінформували, що найближчим часом очікують і на подальші рішення. Їх своєчасно повідомлять посольству Штатів.

Нагадаємо! Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва формує список "недружніх країн". За її словами, там точно буде США.

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