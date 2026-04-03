Росія переходить на денні атаки: військовий експерт пояснив, чи є у цьому ще більша небезпека

Росія перейшла від нічних атак дронами до денних, бо нові "Шахеди" важче збивати саме вдень. Окрім того, денні атаки змушують підприємства зупиняти виробництво, що б’є по економіці навіть без фізичних руйнувань.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що до нічних тривог українці вже звикли, тому денні тиснуть на психіку сильніше.

Чому нові "Шахеди" небезпечніші вдень?

Старі зразки "Шахедів" літали по заздалегідь запрограмованому маршруту – на інерційній навігації та GPS. Вночі їх збивали рідше, бо мобільним вогневим групам зі стрілецькою зброєю складніше діяти в темряві.

Зараз ситуація змінилась. Дрони-перехоплювачі не потребують візуального контакту – вони бачать тепловий слід "Шахеда". Тому летіти вночі вже небезпечніше. До того ж нові зразки перейшли на mesh-мережу, і кожен дрон є ретранслятором, а сам апарат керується оператором в реальному часі,

– пояснив Нарожний.

Завдяки цьому оператор бачить відеосигнал і може наводити "Шахед" на рухому ціль – наприклад, потяг на рейках. Це не FPV-дрон, але керованість достатня для ураження повільних рухомих об’єктів.

Раніше глушіння GPS збивало дрони з запланованого маршруту, тепер вони працюють незалежно від GPS-сигналу і засоби РЕБ на них практично не діють.

"Удень працює величезна кількість підприємств – і під час тривоги, особливо на індустріальних об’єктах із верстатами та обладнанням, виробництво зупиняється для безпеки людей і техніки. Це величезний удар по економіці, бо тривога може тривати кілька годин", – сказав Нарожний.

До того ж денні атаки ламають звичний розпорядок людей, до якого вони звикли, що тисне на психіку.

Зверніть увагу! Київський картонно-паперовий комбінат 3 квітня постраждав від російської атаки "Шахедами". Через це підприємство вимушено припинило роботу, що може вплинути на постачання відомої марки туалетного паперу.

