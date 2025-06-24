Не проривають оборону: тактика росіян під час літнього наступу дещо змінилася

З 2022 року російська армія змінила свою тактику – замість масштабних механізованих наступів ротами і взводами тепер робить ставку на малі піхотні групи. Це дозволяє противнику поступово "продавлювати" українську оборону.

Ворог використовує технології та хитрощі, а також адаптується до умов бою, зберігаючи ініціативу на фронті. Такою інформацією з 24 Каналом поділився командир екіпажу БпАК окремого загону безпілотних систем "Тайфун" з позивним "Скіф".

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Як змінилася тактика росіян з 2022 року

За словами "Скіфа", основою наступальних дій росіян є використання малих піхотних груп. Поки ці групи не встигли накопичитися в певних точках, вони не є пріоритетною ціллю для артилерії – через високу вартість і меншу точність боєприпасів. Також такі невеликі групи складно виявити й уразити FPV-дронами.

Ворог збирає ці малі підрозділи у посадках, будівлях – ближче до лінії бойового зіткнення. У певний момент, за підтримки дронів, важкої броньованої техніки, автомобілів і навіть мотоциклів, росіяни намагаються здійснити прориви. Іноді їм це вдається, іноді – ні.

Ворог застосовує змішані тактики, але основа – малі піхотні групи,

– наголосив військовий.

У 2025 році спостерігається один із наймасштабніших наступів з боку Росії. Ворог досяг певного просування і водночас активно впливає на логістичні шляхи Збройних Сил України. Застосовуються комбіновані авіаудари, зокрема із використанням "Шахедів" і "Гербер". Ці дрони у 2025 році стали значно більш поширеними та небезпечними, ніж у попередні роки. Їхній вплив чітко відчувається не лише в українських містах, але й безпосередньо на фронті.

Порівняно з 2022 – 2023 роками противник відійшов від тактики повноцінного розгортання взводних і ротних колон у масштабних механізованих наступах.

Все це відбувається менш повільно, але постійно,

– зазначив захисник.

Російські війська не стільки проривають оборону, скільки поступово її продавлюють. Це призводить до зростання втрат у живій силі, однак це не означає, що ворог діє бездумно, просто "закидаючи м'ясом".

Так, ця тактика частково зберігається, але одночасно противник активно застосовує технічні засоби, маневри та певні хитрощі. На сьогодні ініціатива на фронті переважно перебуває на боці ворога, але військовий сподівається, що Силам оборони вдасться перехопити її та розпочати активні дії у відповідь.

До слова, загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 013 000 бійців. Лише за минулу добу росіяни втратили 1 200 солдатів.