Слідом за Україною: Росія готує сили до перекидання до країн НАТО, – NYT
- Росія зміцнює військову інфраструктуру біля кордонів з Фінляндією та країнами НАТО, готуючись до передислокації сил після завершення війни в Україні.
- Аналітики зазначають, що Росія розширює свої бригади до дивізій у ключових точках, таких як Кам’янка та Алакуртті, збільшуючи кількість підрозділів поблизу кордонів.
Росія активно зміцнює військову інфраструктуру біля кордонів із Фінляндією та країнами НАТО. Росіяни готуються до передислокації сил після завершення війни в Україні.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Поки триває війна в Україні, Росія вже зміцнює позиції поблизу кордонів із країнами НАТО.
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Росія планує концентрувати війська біля країн НАТО
У прикордонних районах з Фінляндією фіксують активне будівництво – нові укриття для винищувачів, склади, військову техніку, а також десятки наметів. Усе це свідчить про можливу передислокацію значних сил у разі завершення війни в Україні. НАТО вже підтвердило, що така активність виглядає як стратегічна підготовка до нового розміщення військ.
За словами аналітиків, Росія нарощує потенціал у ключових точках – Кам’янці, Алакуртті, а також неподалік від Естонії.
Вони розширюють свої бригади до дивізій, а це означає, що кількість підрозділів поблизу наших кордонів значно зросте – на тисяч,
– наголосив експерт аналітичної групи Black Bird Group Еміль Кастехельмі.
В Альянсі вважають, що Росія розглядає Арктику як частину своєї великодержавної ідентичності. Фінські чиновники, попри відсутність негайної загрози, попереджають, що Москва може повністю розгорнути нові сили протягом найближчих п’яти років.