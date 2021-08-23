Росія хоче домінувати у Чорному морі: Кулеба пояснив, як уникнути загрози

Є загроза того, що Росія почне беззастережно домінувати у Чорному морі – так само, як робить це в Азовському. Уникнути цього допоможе спільна стратегія з НАТО.

Цю стратегію мають затвердити чорноморські країни НАТО та Україна, Грузія й Молдова, які теж мають вихід до Чорного моря. Таку думку висловив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Кулеба: Росія зробила з Криму військову базу

Міністр наголосив, що Азовське море та проблема Керченського мосту є однією з найскладніших. Поки що її практично неможливо вирішити, зважаючи на банальну географію. "Ця географія повністю контролюється Росією – і з боку Таманського півострова, і з боку Криму", – зазначив він.

Демілітаризувати Крим наразі і, боюся, до кінця окупації, буде неможливо. Адже Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої намагається всіх відлякати,

– зауважив Кулеба.

На думку українського урядовця, у Чорному морі потрібні нові спільні зусилля. Якщо цього не буде, Чорне море буде так само втрачене, як і Азовське.

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Потрібні постійні спільні дії, – Кулеба

Очільник МЗС також пояснив, чи буде це питання підніматися на саміті "Кримської платформи". Він наголосив, що Чорне море – це наразі одна з ключових тем у зовнішній політиці. "У відносинах з НАТО та США, не кажучи вже про Туреччину та інші причорноморські держави. У президента України є конкретна ініціатива, яку зараз проговорюємо з партнерами, – запевнив Кулеба.

Відповідна ініціатива ґрунтується на готовності та спільних діях для створення балансу безпеки у Чорному морі. "Не навчання – пройшли і забули, а спільні постійні механізми та дії", – уточнив міністр закордонних справ.