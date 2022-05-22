Росія змусила Україну та Польщу забути суперечки минулого, – Зеленський у Раді
22 травня 2022 , 16:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 22 травня виступив на засіданні Верховної Ради. Президент привітав в українському парламенті польського колегу Анджея Дуду.
Глава держави назвав президента Польщі "другом та братом" для України. Після цього нардепи піднялися з сидінь та привітали Дуду гучними оплесками.
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