Росія змусила Україну та Польщу забути суперечки минулого, – Зеленський у Раді

Володимир Зеленський 22 травня виступив на засіданні Верховної Ради. Президент привітав в українському парламенті польського колегу Анджея Дуду.

Глава держави назвав президента Польщі "другом та братом" для України. Після цього нардепи піднялися з сидінь та привітали Дуду гучними оплесками.

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