Україна майже вичерпала запас локомотивів через удари Росії: Київ шукає техніку в Європі

Російські атаки по залізничній інфраструктурі призвели до критичного дефіциту резервних локомотивів в Україні. Через це Київ веде переговори з європейськими країнами щодо передачі додаткової техніки для підтримки експортної логістики.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Financial Times.

Атаки Росії створили критичний дефіцит локомотивів в Україні

За словами Висоцького, Україна майже вичерпала запас резервної залізничної техніки через російські удари. Тепер українська влада проводить переговори з країнами ЄС, які мають аналогічну ширину залізничної колії, щодо можливого надання додаткових локомотивів.

Проблема безпосередньо впливає на роботу української портової логістики. Зокрема, йдеться про перевезення основних експортних вантажів – зерна та залізної руди.

За словами виконавчого директора компанії ТІС Микити Грубова, лише в районі термінала у порту "Південний" через російські атаки було втрачено три локомотиви.

Дефіцит уже став слабким місцем портової логістики,

– повідомив Грубов.

Останніми тижнями Росія суттєво активізувала цілеспрямовані удари по потягах, які перевозять українські експортні вантажі. Навіть відновлення роботи чорноморських портів не розв'язує проблему, якщо вантажі неможливо доставити безпосередньо до причалів.

Нагадаємо, Росія посилила атаки на українську залізницю, дедалі частіше використовуючи дрони для ударів по пасажирських потягах і локомотивах. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому понад 60% цих втрат припадає на останні вісім місяців.

Нині Укрзалізниця щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів, розповів голова правління компанії Олександр Перцовський. За його словами, Росія прагне не лише порушити військову логістику, а й завдати удару по економіці та цивільному населенню.

Росіяни почали активно атакувати пасажирські потяги восени 2025 року після отримання антен для mesh-мереж, які дозволяють безпілотникам підтримувати зв'язок навіть під дією українських засобів РЕБ. Водночас удари по залізничній інфраструктурі тепер відбуваються не лише поблизу фронту, а й у західних областях України, зокрема неподалік польського кордону.

Попри значні втрати, в Укрзалізниці наголошують, що не розглядають припинення роботи залізниці та продовжують готуватися до різних сценаріїв.