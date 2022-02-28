Росія знизила темп наступу, але не покидає спроб продовжувати його, – Генштаб ЗСУ

Проросійські бойовики не полишають спроб наступу в Україну. Однак їхні темпи набагато повільніші.

Проросійські бойовики ще мають надію пройти у певних напрямках. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

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Окупанти не покидають спроб наступу

"Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України", – мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що українські захисники відбивають наступи батальйонно-тактичних груп ще на підступах і знищують ворожу техніку.

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Оперативна інформація станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення. Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об'єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

В порушення норм міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів. Однак усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника. Противник деморалізований та зазнає великих втрат.

Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Слава Україні!

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