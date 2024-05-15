Росія планує покласти прикордоння Харківщини на стіл перемовин: у ЦПД проаналізували дії ворога

У Росії знову розпочали розгойдувати тему "переговорів" з Україною. Кремль посилає сигнал, що нібито готовий "домовлятися", залишивши за собою вже захоплені території України.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що Росія розпочала наступальні дії на Харківщині, щоб посилити власні "переговорні" позиції.

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Росія хоче "торгуватись" коштом Харківської області

Коваленко припустив, що Москва, ймовірно, планує запропонувати дати спокій прикордонню Харківської області у якості "поступки".

Росія прогнозовано починає качати тему "перемовин". Заява Путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ – це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете – піду в інших областях,

– сказав Коваленко.

Він зауважив – важливо розуміти, наскільки погрози й маніпуляції Путіна наповнені реальним змістом. Коваленко переконаний, що натяки Москви на готовність окупувати Суми та Харків є чистісіньким блефом. Адже у Росії не вистачить сил та засобів для захоплення цих обласних центрів.

Правда в тому, що у росіян бракує людей та техніки. Наступ на Харків і на Суми – це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей. І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на сході. Ключова наша задача – вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини Росії потрібні тільки для паузи і накопичення сил,

– заявив Коваленко.

"Буферної зони" на Харківщині не буде