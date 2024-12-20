Росія знов атакує Україну дронами: є загроза для східних областей

20 грудня 2024, 19:43
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Автор: Сергій Попович

Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе. Ввечері 20 грудня ворог направив на Україну чергові хвилі "Шахедів".

Тривога лунає у східниї областях країни. Про це повыдомляэ 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте правилами безпеки, під час тривоги перебувайте в укритті.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:24, 20 грудня

Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА

  • Нові групи БпЛА на Сумщині, на сході Харківщини, на півночі Донеччини, на південному сході Дніпропетровщини;
  • БпЛА в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний/південний;
  • БпЛА в центрі Полтавщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на півночі і сході Дніпропетровщини, курс – північний;
  • БпЛА на сході Харківщини та півночі Донеччини, курс – західний.
20:24, 20 грудня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

20:18, 20 грудня

Запоріжжя, увага! Над містом ворожий БпЛА! Перебувайте в укриттях!

20:16, 20 грудня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

20:15, 20 грудня

Місто Кременчук (Полтавщина), увага! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного і південного сходу!

20:14, 20 грудня

Запорізька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

20:05, 20 грудня

Декілька груп ворожих ударних БпЛА змінили курс на північ.

19:48, 20 грудня

Cуми, увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!

19:48, 20 грудня

Донецька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!

19:47, 20 грудня

Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА від Повітряних сил

БпЛА:

  • в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний;
  • в центрі Полтавщини, курс – північний/південно-західний;
  • на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний;
  • на сході Харківщини, курс – південно-західний.
19:45, 20 грудня

Де лунає повітряна тривога

 Карта повітряних тривог у реальному часі

19:44, 20 грудня

Місто Павлоград (Дніпропетровщина) увага! Перебувайте в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА продовжують рух на північний захід над вашим містом!

19:42, 20 грудня

Ворожі ударні БпЛА з південного сходу Дніпропетровщини продовжують рух у напрямку Кам'янського водосховища на Полтавщину.

 