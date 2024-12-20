Росія знов атакує Україну дронами: є загроза для східних областей
Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе. Ввечері 20 грудня ворог направив на Україну чергові хвилі "Шахедів".
Тривога лунає у східниї областях країни. Про це повыдомляэ 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте правилами безпеки, під час тривоги перебувайте в укритті.
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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Запоріжжя, увага! Над містом ворожий БпЛА! Перебувайте в укриттях! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Місто Кременчук (Полтавщина), увага! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного і південного сходу! Запорізька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Декілька груп ворожих ударних БпЛА змінили курс на північ. Cуми, увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу! Донецька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА! БпЛА: Карта повітряних тривог у реальному часі Місто Павлоград (Дніпропетровщина) увага! Перебувайте в укриттях! Ворожі ударні БпЛА з південного сходу Дніпропетровщини продовжують рух у напрямку Кам'янського водосховища на Полтавщину.
Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА
Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА від Повітряних сил
Де лунає повітряна тривога
Ворожі ударні БпЛА продовжують рух на північний захід над вашим містом!
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Запоріжжя, увага! Над містом ворожий БпЛА! Перебувайте в укриттях!
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Місто Кременчук (Полтавщина), увага! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з північного і південного сходу!
Запорізька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Декілька груп ворожих ударних БпЛА змінили курс на північ.
Cуми, увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!
Донецька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!
БпЛА:
Карта повітряних тривог у реальному часі
Місто Павлоград (Дніпропетровщина) увага! Перебувайте в укриттях!
Ворожі ударні БпЛА з південного сходу Дніпропетровщини продовжують рух у напрямку Кам'янського водосховища на Полтавщину.