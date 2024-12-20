Росія знов атакує Україну дронами: є загроза для східних областей

Росія знову атакує Україну дронами-камікадзе. Ввечері 20 грудня ворог направив на Україну чергові хвилі "Шахедів".

Тривога лунає у східниї областях країни. Про це повыдомляэ 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте правилами безпеки, під час тривоги перебувайте в укритті.

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