22 квітня, 15:53
Рятувальники показали наслідки атаки на Харків
Основні тези
- Російські атаки безпілотниками на Харків та область спричинили 12 вибухів, постраждало 8 людей, виникли пожежі.
- У Куп'янську також були бомбардування, постраждало 2 людини, виникло три пожежі, пошкоджено 14 будинків.
- ДСНС повідомляє, що пожежі вдалося загасити, триває ліквідація наслідків атак.
Росіяни атакували Харків та область безпілотниками. Наразі відомо про постраждалих та пожежі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Наразі відомо про 12 вибухів у Харкові. За попередніми даними, постраждало 8 людей.
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Які наслідки влучань
Унаслідок ударів БпЛА виникли кілька пожеж – зокрема, горіли приватний будинок, склад, автомобілі, а також сталося займання трави.
У ДСНС повідомляють, що вогонь вдалося приборкати. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Крім обласного центру, російська авіація масовано бомбардувала Куп'янськ. Там також є постраждалі – це двоє людей. Виникло три пожежі, пошкоджено 14 приватних будинків та подвір'їв.