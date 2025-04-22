Рятувальники показали наслідки атаки на Харків

Росіяни атакували Харків та область безпілотниками. Наразі відомо про постраждалих та пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Наразі відомо про 12 вибухів у Харкові. За попередніми даними, постраждало 8 людей.

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Які наслідки влучань

Унаслідок ударів БпЛА виникли кілька пожеж – зокрема, горіли приватний будинок, склад, автомобілі, а також сталося займання трави.

У ДСНС повідомляють, що вогонь вдалося приборкати. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Крім обласного центру, російська авіація масовано бомбардувала Куп'янськ. Там також є постраждалі – це двоє людей. Виникло три пожежі, пошкоджено 14 приватних будинків та подвір'їв.