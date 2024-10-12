Росія знову атакувала Суми: у місті працює ППО

Місто Суми пізно вночі 12 жовтня знову атакувала Росія. У місті працювали наші захисники неба.

Наразі у Сумах та області оголошена повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів міста не виходити з укриттів цивільного захисту.

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Що відомо про роботу ППО у Сумах

Повітряна тривога у Сумській області лунає ще з 23:25 11 жовтня. Повітряні сили попереджали як про рух "Шахедів" через регіон, а також і пуски КАБів.

Близько 00:29 виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар зазначив, що у місті працює ППО по "Шахедах".

Постійно лунають постріли з кулеметів. Це працюють наші хлопці. ППО збиває "Шахеди". Пролунало декілька вибухів,

– сказав посадовець.

Він також закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. А тих людей, хто перебуває вдома, Кобзар попросив відійти від вікон.

До слова, у Сумах також лунали вибухи пізно ввечері 11 жовтня. Тоді ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки росіян уточнюються.

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