Росія знову атакувала Суми: є загиблі та поранені
Росія вночі проти 22 листопада вдарила по Сумах дронами-камікадзе типу "Шахед". Вороги поцілили по житловому мікрорайону обласного центру.
Вибухи в Сумах пролунали орієнтовно після 5 години 22 листопада. Тривогу в регіоні оголосили ще о 01:10 22 листопада. 24 Канал пише з посиланням на ОВА, що на місці удару станом на 6:57 проводять аварійно-рятувальні роботи.
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Що відомо про наслідки вибухів в Сумах
Сумська військова адміністрація написала, що внаслідок атаки ворога по житловому мікрорайону, попередньо:
- 2 людини загинули,
- 12 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Влада закликала людей дотримуватись правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Суспільне повідомило з місця події, що один із загиблих – 30-річний чоловік.
Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого чоловіка.
Трагічні наслідки вибухів у Сумах / фото ОВА та Суспільного
Міська рада повідомила, що через ворожу атаку на проспекті Свободи перекрили рух транспорту. Адже служби ліквідовують наслідки влучання росіян.