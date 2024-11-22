Росія знову атакувала Суми: є загиблі та поранені

22 листопада 2024, 07:19
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Автор: Діана Квасневська

Росія вночі проти 22 листопада вдарила по Сумах дронами-камікадзе типу "Шахед". Вороги поцілили по житловому мікрорайону обласного центру.

Вибухи в Сумах пролунали орієнтовно після 5 години 22 листопада. Тривогу в регіоні оголосили ще о 01:10 22 листопада. 24 Канал пише з посиланням на ОВА, що на місці удару станом на 6:57 проводять аварійно-рятувальні роботи.

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Що відомо про наслідки вибухів в Сумах 

Сумська військова адміністрація написала, що внаслідок атаки ворога по житловому мікрорайону, попередньо:

  • 2 людини загинули,
  • 12 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Влада закликала людей дотримуватись правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Суспільне повідомило з місця події, що один із загиблих – 30-річний чоловік. 

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого чоловіка. 

Трагічні наслідки вибухів у Сумах / фото ОВА та Суспільного 

Міська рада повідомила, що через ворожу атаку на проспекті Свободи перекрили рух транспорту. Адже служби ліквідовують наслідки влучання росіян. 