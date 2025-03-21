Росія знову атакувала Україну: як відпрацювала ППО

Росія не припиняє атакувати нашу державу із повітря. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Вночі проти 21 березня Росія запустила 214 ударних БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки вдалося збити

Під час атаки Росії на Україну вдалося збити 114 ударних безпілотних апарати. 81 дрон-імітатор – локаційно втрачені та не досягли своїх цілей.

Росія атакувала із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

У Повітряних силах додали, що внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.