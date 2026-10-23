Росія знову атакувала Україну: як відпрацювала ППО

У ніч на 23 жовтня Росія знову атакувала Україну десятками БпЛА. На жаль, були влучання.

Про деталі розповіли у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО

З 18:00 22 жовтня Росія атакувала 176 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія". Вони летіли із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламків) на 13 локаціях.

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Нагадаємо, що Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання.

Також вибухи чули у Полтаві, Сумах, а ще у Луцьку, де після атаки у будинках почало зникати світло.