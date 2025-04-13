Росія знову атакує "Шахедами" Україну: де пролітають ворожі БпЛА

Після важкого дня, сповненого болю від терористичного удару Росії по Сумах, ворог знову продовжує атаки по мирних містах і селах України. Увечері 13 квітня окупанти запустили по нашій території "Шахеди".

У низці областей через небезпеку застосування ворогом ударних БпЛА розпочалася повітряна тривога. У разі наближення дронів до вашого населеного пункту, перебувайте в безпечних місцях. Про те, де рухаються "Шахеди", 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Дивіться також Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар Де зараз існує небезпека 20:55, 13 квітня Зафіксовано пуски БпЛА зі східного напрямку з російського Міллєрово. Раніше дрони вилетіли з південно-східного напрямку з Приморсько-Ахтарська та з Чауди (тичасово окупований Крим). 20:54, 13 квітня "Шахед" рухається на Снігурівку (Миколаївська область) з Херсонщини. 20:40, 13 квітня Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.