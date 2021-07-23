Росія знову намагається "врятувати" Україну, – Соляр про інтерв'ю Дмитра Козака

Наближений до Володимира Путіна російський політик Дмитро Козак дав інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale. Риторика цього медіа геть не схожа на позицію Франції та журналістику загалом.

Таку думку висловила Катерина Соляр у своєму відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі. Вона переконана, що заяви Козака – це давно знайома російська пропаганда, типова для Кремля.

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Росія знову намагається "врятувати" Україну,

– прокоментувала Соляр інтерв'ю Козака.

Втручання в українську сферу

Російський політик переконував французьку аудиторію у тому, що війна на Донбасі – це "внутрішній конфлікт" України. Водночас згадував про намагання Москви врегулювати ситуацію в сусідній країні, замість того, щоб говорити про проблеми Росії.

Що відомо про Дмитра Козака? Цей російський політик походить з України, села Бандурове Кіровоградської області. Навчався у Санкт-Петербурзькому університеті на юриста, згодом почав працювати в місцевій прокуратурі. Із 1999 року почалася його робота на російський уряд. 24 січня 2020 року став заступником керівника адміністрації президента Росії.

Підстава для втручання також не нова – "захистити населення". Щоправда, заступник керівника адміністрації Путіна чомусь не уточнив, кого саме будуть "захищати", українців чи російських військових, яких туди завозять 7 років поспіль.

"І захистити від кого, від України?", – акцентувала Соляр.

Російські паспорти

Останні спроби "захистити населення" перетворилися на видачу паспортів майже мільйону мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Це просто папірці. Вони геть не гарантують, що коли-небудь ці території стануть частиною Росії,

– зауважила Соляр.

Козак заявив, що "Москва не має наміру анексувати "ДНР" і "ЛНР". Водночас додав, що якщо українська армія спробує звільнити Донбас, то Росія стане на "захист населення".

Вступ України в НАТО

Серед іншого, поплічник Путіна "дозволив" Україні вступити в НАТО. Хоч і ймовірність цього, на його думку, дуже маленька. Ця позиція розходиться з нещодавніми словами російського президента про "червону лінію" для Москви, якщо Україна стане членом НАТО.

"Ви вже якось визначтесь зі своєю позицією, бо ми тут геть заплутались", – резюмувала Соляр.

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