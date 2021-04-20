Росія знову погрожує вислати українського дипломата

Росія знову погрожує через видворення свого посла. У Міністерстві закордонних справ кажуть, що можуть здійснити заходи у відповідь щодо одного зі співробітників посольства у Москві.
Джерело:МЗС Росії
У МЗС висловлюють рішучий протест та стверджують нібито звинувачення на адресу російського дипломата є безпідставними. Мовляв, він не робив дій, що виходять за рамки дипломатичних функцій.
До речі МЗС назвало прізвище російського дипломата, якого видворять з України
Реакція російського МЗС
МЗС Росії не може розглядати висилку російського дипломата з України в якості симетричний захід і залишає за собою право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів посольства України в Москві,
– мовиться в заяві.
Стверджують, що Київ спробував уявити письмову ноту про оголошення радника посольства Росії в якості симетричної відповіді щодо ситуації із затриманням консула у Санкт-Петербурзі. Переконують, начебто такий підхід неприйнятний, бо українському дипломату порекомендували покинути Росію нібито після протиправних дій.
Що цьому передувало
- Консула Олександра Сосонюка затримали 16 квітня в Санкт-Петербурзі.
- ФСБ закидає дипломату спробу отримання секретної інформації з баз даних російських спецслужб – нібито він цікавився прописками, номерами автомобілів тощо.
- В українському МЗС розповіли, що затримання Сосонюка готували заздалегідь. Такий вчинок назвали провокацією.
- Росія заявила, що висилає Сосонюка з країни.
- У МЗС України відреагували заявили, що видворять російського дипломата Чєрнікова у відповідь.
- Міністерство надіслало російському посольству ноту про оголошення його старшого співробітника персоною нон-ґрата.