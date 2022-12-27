Погрожує ядеркою, коли впадає у відчай через провали на фронті, – Боррель про Путіна
Джерело:PAP
Російський диктатор знову погрожує ядерною зброєю. Втім, високопосадовці Євросоюзу переконані, що Владімір Путін вдається до терору, коли впадає у відчай через провали на фронті.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він наголосив, що ЄС відкидає безвідповідальний ядерний шантаж Росії.
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Боррель відреагував на ядерні погрози Путіна
Зрозуміло, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право і впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожуватиме застосувати все, що є в його арсеналі терору,
– підкреслив Боррель.
Високопосадовець також зазначив, що Євросоюз та величезна частина міжнародної спільноти відкидають безвідповідальний ядерний шантаж держави-агресорки. "Я думаю, що ті в Москві, хто приймає рішення про можливе застосування ядерної зброї, почули це голосно і чітко", – підсумував глава дипломатії ЄС.
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Путін знову вдається до ядерного терору: останні новини
- На початку грудня бункерний президент вирішив відкрито заговорити про ядерний удар, який нібито може завдати Росія. Головний окупант заявив, що Кремль навіть може внести зміни у свою ядерну доктрину.
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, що російські політики погрожують ядеркою саме на фоні невдач своєї армії на полі бою в Україні. Однак, це ніщо інше, як "брязкання зброєю в рамках інформаційної операції".
- 21 грудня Владімір Путін заявив, що держава-агресорка планує продовжувати розвиток ядерної тріади. Диктатор вже традиційно намагався залякати "міжконтинентальними" ракетами "Сармат", які вже зовсім скоро планують взяти на бойове чергування.
- Тим часом в українській розвідці висміяли заяви Путіна. Кирило Буданов підкреслив, що вже два роки в Росії заявляють, що "Сармат" вже майже готовий та проходить останні підготовки щодо поставки на бойове чергування.