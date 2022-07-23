В Одеській ОВА не виключають, що росія знову спробує окупувати Зміїний

Острів Зміїний знаходиться під повним вогневим контролем Збройних Сил України. Відповідні завдання виконали й бійці нашого Головного управління розвідки.

Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Важливо росія цинічно атакувала порт Одеси: все, що про це відомо, та як реагує світ

Він зазначив, що російські окупанти все ще можуть пробувати повернутися на острів Зміїний. Адже це в них така агонія та спроба демонстрації, що вони можуть щось зробити.

Крім того, він додав, що ввечері 22 липня залишки російської ракети з комплексу "Панцир", який знаходився на Зміїному, прибило до берегів Болгарії.

Це частина ракети й кажуть, що вибухівки там немає. Але це показник того, що робить росія для всього світу – залякує та намагається вбивати,

– акцентував Сергій Братчук.

Ситуація в морі

Речник Одеської ОВА розповів, що згідно з повідомленням військово-морських сил ЗСУ, в Чорному морі перебувають російські кораблі з ракетами. Крім цього, є певні перегрупування.

"Також знаходиться 6 кораблів та катерів в Азовському морі. Це ті самі кораблі, що виконують "бойові" завдання. Одне з яких – стережуть, коли інші злодії вивозять українське зерно та український метал з портів в Азовському морі", – зазначив Сергій Братчук.

Дивіться повне відео із речником Одеської ОВА:

Останні новини щодо острова Зміїний