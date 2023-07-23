Росія знову тероризувала Південь: опівночі запустили ракети X-22, в Одесі спалахнула пожежа
Російські військові продовжують тероризувати Південь України. У напрямку Одещини ворог випустив цілу низку ракет різного типу базування. В Одесі повідомляли про вибухи, спалахнула пожежа.
Близько 1 ночі російські загарбники здійснили чергову терористичну атаку на Південь. Ворог знову спрямував свої ракети на Одеську область, щоб знищувати продовольство та портову інфраструктуру.
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Що відомо про ракетну атаку Одещини01:28 Відбій повітряної тривоги у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Будьте обережними, покидаючи укриттів.01:27 Кореспонденти "Суспільного" кажуть, що в Одесі видно пожежу.01:18 Моніторингові канали пишуть, що Ту-22М3 відходять від пускових рубежів. Наразі затишшя, але ворог підступний. Тому не покидайте, будь ласка, укриттів. Ще не можна!
01:17 Глава Офісу Президента прокоментував ракетну атаку по Одесі цієї ночі.
Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільних та інфраструктурі. Більше систем ПРО, а також ATACMS – це допоможе Україні,
– наголосив він.
Наголошуємо, що російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – залишайтеся, будь ласка, в укриттях. Не покидайте сховищ до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя. Тож, бережіть себе та своїх близьких.