Росія знову тероризувала Південь: опівночі запустили ракети X-22, в Одесі спалахнула пожежа

Російські військові продовжують тероризувати Південь України. У напрямку Одещини ворог випустив цілу низку ракет різного типу базування. В Одесі повідомляли про вибухи, спалахнула пожежа.

Близько 1 ночі російські загарбники здійснили чергову терористичну атаку на Південь. Ворог знову спрямував свої ракети на Одеську область, щоб знищувати продовольство та портову інфраструктуру.

Читайте також Серце кров'ю обливається у мережі показали знищений росіянами дощенту урожай на Одещині

Що відомо про ракетну атаку Одещини

Відбій повітряної тривоги у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Будьте обережними, покидаючи укриттів.Кореспонденти "Суспільного" кажуть, що в Одесі видно пожежу.Моніторингові канали пишуть, що Ту-22М3 відходять від пускових рубежів. Наразі затишшя, але ворог підступний. Тому не покидайте, будь ласка, укриттів. Ще не можна!

01:17 Глава Офісу Президента прокоментував ракетну атаку по Одесі цієї ночі.



Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільних та інфраструктурі. Більше систем ПРО, а також ATACMS – це допоможе Україні,

– наголосив він.

"Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО", – наголосив Олег Кіпер.В ОК "Південь" наголошують, що ворог здійснює чергову атаку по регіону. Для неї використовують різні види озброєння. Наразі ведеться бойова робота. Людей вкотре закликають не заважати Силам оборони виконувати свої завдання.Моніторинговий канал Monitor попередив про повторний пуск Х-22 у напрямку Одещини, а через кілька хвилин стало відомо про третій пуск.Пишуть ЗМІ про те, що в Одесі пролунав потужний вибух. Ще через кілька хвилин знову стало відомо про вибух в місті.ЗМІ повідомили, що в Одесі лунають вибухи. У той самий час Повітряні сили написали про пуски "Калібрів" і надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одещини залишатися в укриттях. Також попрохав не знімати та не викладати в мережу роботу ППО. Ні в якому разі не варто допомагати ворогу.Повітряні сили пишуть про фіксацію пусків крилатих ракет у напрямку Одеської області.Повітряні сили пишуть, що існує загроза пусків ракет з Ту-22М3. Власне, саме тому на Півдні повітряна тривога.Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Одеській і Херсонській областях.Повітряні сили зафіксували зліт з аеродрому Моздок Ту-22М3. Нагадуємо, що ці літаки – ракетоносії Х-22, яку наявні в Україні системи ППО збити не можуть.

Наголошуємо, що російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – залишайтеся, будь ласка, в укриттях. Не покидайте сховищ до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя. Тож, бережіть себе та своїх близьких.