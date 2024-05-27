Росія знову вдарила КАБом по Харкову: у місті є загибла, кількість поранених різко зросла
Росіяни щодня жорстоко б'ють по Харкову. Вдень 27 травня в місті чули вибухи.
Місто ще оговтується після удару по "Епіцентру". Близькі змушені здавати зразки ДНК, а поліцейські припустили, що доведеться просіювати попіл, щоб знайти рештки загиблих. Також окупанти вдарили по друкарні.
Дивіться також У Vivat розповіли, як допомогти постраждалим від обстрілу друкарні та виробництва
Що відомо про вибухи в Харкові 27 травня: Росія обстріляла два райони
Прильоти у Харкові. Попередньо у центрі міста,
– написав Ігор Терехов о 16:16.
У наступному повідомленні він деталізував: є приліт у промзону Холодногірського району міста. Пізніше Терехов виклав допис про те, що був приліт і у Шевченківському районі.
"Удар стався недалеко від житлових будинків – попередньо, на щастя, інформації про постраждалих та руйнування не надходило", – сказано в ньому.
У Харкові є загибла та поранені
На 16:34 відомо про чотирьох постраждалих, один з них у вкрай важкому стані. Про це написав мер міста Ігор Терехов. Глава ОВА Олег Синєгубов також підтвердив це.
Близько п'ятьої вечора 27 травня стало відомо, що кількість поранених різко зросла – до 11. Потім Синєгубов написав, що жінка, яка була у важкому стані, загинула.
Чим били по місту
О пів на четверту Повітряні сили поінформували про пуски КАБів тактичною авіацією на Харківщині. О 16:13 написали, що КАБ летить на Харків, а менш ніж за десять хвилин – що ворог запустив нові авіабомби по області.
Про повторні пуски попередили й моніторингові канали.
Що робити, якщо бачиш влучання
У поліції нагадали не фіксувати роботу ППО та влучання на фото та відео. А також дали поради, що робити, якщо побачили приліт.
"Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", – закликали там.