Палав приватний сектор, під завалами, ймовірно, є людина: Росія вкотре вдарила по Дніпру

Російські військові 23 жовтня вкотре за день завдали удару по Дніпру. У місті спалахнула пожежа.

Про черговий ворожий обстріл повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Які наслідки атаки?

За словами очільника ОВА Олександра Ганжі, в приватному секторі внаслідок атаки сталось займання. На жаль, постраждали двоє людей. Крім того, ще одна людина може перебувати під завалами зруйнованого приватного будинку.

Загалом пошкоджені щонайменше п'ять приватних осель.

Наслідки обстрілу Дніпра 23 жовтня / Дніпропетровська ОВА

Повітряна тривога у Дніпровському районі була оголошена з 15:20 до 16:01. У той період часу Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу реактивних безпілотників для обласного центру. Ворожі цілі летіли у напрямку міста з півдня та південного сходу.

Зазначимо, що регіон постійно перебуває під ударами окупантів. Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра та передмістя, де під обстрілом опинилися цивільні склади.

Цього ж дня, 23 жовтня, агресор завдав ударів по Харкову. Зокрема, росіяни атакували Основ'янський район міста реактивними безпілотниками. Унаслідок удару дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Також зафіксовано пошкодження чотирьох автомобілів та фасаду будівлі цивільного підприємства.