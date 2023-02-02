Росія знову вдарила по Краматорську: прилетіло за 100 метрів від дитячої лікарні, є поранені

2 лютого російські окупанти знову атакували Краматорськ. Загарбники завдали ракетного удару неподалік дитячої лікарні.

На жаль, внаслідок атаки є поранені. Наразі усі подробиці прильоту уточнюють. Про це інформує 24 Канал.

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Окупанти вдарили по Краматорську

Попередньо, у Краматорську прилетіло за 100 метрів від дитячої лікарні і поруч того будинку, який знищили окупанти 1 лютого.

Зафіксовано влучання двох ворожих ракет. За інформацією 24 Каналу, щонайменше 3 поранених.

До речі, ракетний удар також підтвердив міський голова Олександр Гончаренко.

"Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях!" – наголосив мер.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Краматорськ знову здригнувся від вибухів – росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову – по центру міста, по житловій забудові.

За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних. Детальніше – згодом,

– розповів глава регіону.



Окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську / фото Павло Кириленко

Ракетний удар по Краматорську 1 лютого: що відомо