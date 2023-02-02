Росія знову вдарила по Краматорську: прилетіло за 100 метрів від дитячої лікарні, є поранені
2 лютого російські окупанти знову атакували Краматорськ. Загарбники завдали ракетного удару неподалік дитячої лікарні.
На жаль, внаслідок атаки є поранені. Наразі усі подробиці прильоту уточнюють. Про це інформує 24 Канал.
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Окупанти вдарили по Краматорську
Попередньо, у Краматорську прилетіло за 100 метрів від дитячої лікарні і поруч того будинку, який знищили окупанти 1 лютого.
Зафіксовано влучання двох ворожих ракет. За інформацією 24 Каналу, щонайменше 3 поранених.
До речі, ракетний удар також підтвердив міський голова Олександр Гончаренко.
"Знову удар по Краматорську. Сидіть в укриттях!" – наголосив мер.
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Краматорськ знову здригнувся від вибухів – росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову – по центру міста, по житловій забудові.
За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних. Детальніше – згодом,
– розповів глава регіону.
Окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську / фото Павло Кириленко
Ракетний удар по Краматорську 1 лютого: що відомо
- 1 лютого окупанти вдарили ракетою по житловому будинку в центрі Краматорська. Будівля вщент розбита, завалилися два під’їзди, там багато загиблих та травмованих.
- Відомо про 3 загиблих, 8 поранених (2 у важкому стані), 13 – звернулись за медичною допомогою.
- Місцева влада повідомила, що вщент зруйнований не один під'їзд, 8 прилеглих будинків мають суттєві пошкодження.
- Наразі рятувальні роботи тривають. Рятувальники досі шукають жінку під завалами.
- До речі, російські терористи завдали удару ракетою "Іскандер-К".
- Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар. Він заявив, що цей інцидент це частина щоденної реальності життя українців.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що через ракетний удар повністю знищено під'їзд будинку, а з-під завалів чули крики.
- Зауважимо, коли з'явилися повідомлення про вибухи в Краматорську, російські пропагандисти одразу почали заявляти про "успішний удар" по нібито боєкомплекту.
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що це підлий і цинічний удар Росії, адже це центр міста.