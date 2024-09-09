Росія знову запустила безпілотники: для яких областей існує загроза

Російська армія продовжує тероризувати українців. Увечері 9 вересня росіяни знову запустили безпілотники.

Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу – не ігноруйте загрозу та прямуйте в укриття! Де наразі фіксують російські БпЛа, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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