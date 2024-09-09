Росія знову запустила безпілотники: для яких областей існує загроза
Російська армія продовжує тероризувати українців. Увечері 9 вересня росіяни знову запустили безпілотники.
Через це у низці областей оголошено повітряну тривогу – не ігноруйте загрозу та прямуйте в укриття! Де наразі фіксують російські БпЛа, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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"Шахеди" продовжують рух через Полтавську область у західному напрямку! О 22:42 стало відомо про нові групи ворожих ударних БпЛа на Сумщині. Вони рухаються в напрямку Шостки. Безпілотники рухаються з Харківщини на Полтавщину. Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Харківщині!
БпЛа рухаються у західному напрямку
– попереджають ПС.
Актуальна карта повітряних тривог
– попередили у Повітряних силах о 22:21.
"Шахеди" продовжують рух через Полтавську область у західному напрямку!
О 22:42 стало відомо про нові групи ворожих ударних БпЛа на Сумщині.
Вони рухаються в напрямку Шостки.
Безпілотники рухаються з Харківщини на Полтавщину.
Кілька груп ворожих ударних БпЛА на Харківщині!