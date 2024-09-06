Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза удару

6 вересня 2024, 21:39
Читать новость на русском
Автор: Владислав Кравцов, Юлія Муріна

Окупанти знову атакують Україну ударними дронами. Так, ввечері 6 вересня російські загарбники вкотре запустили "Шахеди".

Спочатку ворожий дрон зафіксували на Сумщині. Що вже відомо про російську атаку – передає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія вже готує нові масовані атаки по енергосистемі України, – Шмигаль

22:34, 06 вересня

Повітряні сили інформують про рух російських безпілотників:

  • БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину;
  • Декілька груп ударних ворожих БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини.
22:16, 06 вересня

Ще група ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

21:50, 06 вересня

Повітряні сили пишуть про рух БпЛА:

  • Ударні БпЛА з Сумщини, прямують на Чернігівщину, курс західний;
  •  Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.
21:45, 06 вересня

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

21:34, 06 вересня

Моніторингові спільноти написали, що "Шахед" на Харківщині. Напрямком на Полтавщину.

21:20, 06 вересня

Повітряні сили повідомили, що ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини. Курсом на Південний Захід.