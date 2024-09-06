Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза удару
Окупанти знову атакують Україну ударними дронами. Так, ввечері 6 вересня російські загарбники вкотре запустили "Шахеди".
Спочатку ворожий дрон зафіксували на Сумщині. Що вже відомо про російську атаку – передає 24 Канал.
Зверніть увагу Росія вже готує нові масовані атаки по енергосистемі України, – Шмигаль
Повітряні сили інформують про рух російських безпілотників: Ще група ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини. Повітряні сили пишуть про рух БпЛА: Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті Моніторингові спільноти написали, що "Шахед" на Харківщині. Напрямком на Полтавщину. Повітряні сили повідомили, що ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини. Курсом на Південний Захід.
Повітряні сили інформують про рух російських безпілотників:
Ще група ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
Повітряні сили пишуть про рух БпЛА:
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Моніторингові спільноти написали, що "Шахед" на Харківщині. Напрямком на Полтавщину.
Повітряні сили повідомили, що ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини. Курсом на Південний Захід.