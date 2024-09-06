Росія знову запустила "Шахеди": де є загроза удару

Окупанти знову атакують Україну ударними дронами. Так, ввечері 6 вересня російські загарбники вкотре запустили "Шахеди".

Спочатку ворожий дрон зафіксували на Сумщині. Що вже відомо про російську атаку – передає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія вже готує нові масовані атаки по енергосистемі України, – Шмигаль