Росія знову запустила "Шахеди" по Україні: де є загроза

Російські окупанти запустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ розповіли, у яких регіонах треба перебувати в укриттях.

Адже вночі проти 4 серпня окупанти запустили по Україні 5 ударних безпілотників типу "Шахед". Детальніше про небезпеку читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росіяни вночі атакували ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалося збити