Росія знову запустила "Шахеди" по Україні: де є загроза
Російські окупанти запустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ розповіли, у яких регіонах треба перебувати в укриттях.
Адже вночі проти 4 серпня окупанти запустили по Україні 5 ударних безпілотників типу "Шахед". Детальніше про небезпеку читайте у тексті 24 Каналу.
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Повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Дрони в східній частині Дніпропетровщини, курс Північний. БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину. Сумська область – загроза ударних безпілотників.
Повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях.
Дрони в східній частині Дніпропетровщини, курс Північний.
БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.
Сумська область – загроза ударних безпілотників.