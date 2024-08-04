Росія знову запустила "Шахеди" по Україні: де є загроза

4 серпня 2024, 22:46
Читать новость на русском

Російські окупанти запустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ розповіли, у яких регіонах треба перебувати в укриттях.

Адже вночі проти 4 серпня окупанти запустили по Україні 5 ударних безпілотників типу "Шахед". Детальніше про небезпеку читайте у тексті 24 Каналу

Дивіться також Росіяни вночі атакували ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалося збити

22:44, 04 серпня

Повітряна тривога лунає у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. 

22:34, 04 серпня

Дрони в східній частині Дніпропетровщини, курс Північний.

22:27, 04 серпня

БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.

22:24, 04 серпня

Сумська область – загроза ударних безпілотників. 

Автор: Діана Квасневська