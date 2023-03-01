"Ця тривога була складною": над Полтавщиною збили до 5 "Шахідів", над Київщиною була ворожа ціль

Росія запустила по Україні іранські "Шахіди". У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу, а у Кременчуці пролунали вибухи.

Ввечері 28 лютого Росія випустила по Україні "Шахіди" з північного напрямку. Зокрема росіяни активно атакували Кременчук.

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Що відомо про атаку "шахідами" 28 лютого

Моніторингова група повідомила, що з Північного напрямку до України рухаються БпЛА типу " Шахід ".Повітряну тривогу оголосили у Полтавській та Чернігівській областях.Повітряну тривогу оголосили в Сумській області.Повітряні цілі помітили у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.Моніторингова група повідомила, що БпЛА рухаються у напрямку Кременчука у Полтавській області.Повітряну тривогу оголосили у Харківській області. В регіон також залетів "Шахід".Тривогу оголосили в Кіровоградській області.У Кременчуці пролунали вибухи.У Черкаській області оголосили повітряну тривогу.Мешканців Кременчука закликали не покидати укриття. Зафіксовано ще 1 об'єкт у бік міста. Мер Віталій Малецький закликав людей не зберігати спокій та очікувати на офіційну інформацію від ОВА.Над Києвом з'явилась авіація. Людей закликали не хвилюватися – це наші сили.У Кременчуці пролунав повторний вибух.Повітряну тривогу оголосили у Києві та Київській області.Над Кременчуком зафіксували 2 повітряних об'єкти, 1 рухається в бік Борисполя.У Кременчуці пролунали повторні вибухи. Наразі немає інформації про те, це приліт чи ППО.Пролунали вибухи в Очакові. Росіяни обстрілюють місто з РСЗВ.У Кременчуці знову пролунав вибух.Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що звуки вибухів, які чують жителі області – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА.У Київській області зафіксували ворожий повітряний об'єкт. Людей закликали перебувати в укриттях та безпечних місцях до відбою й попросили дотримуватися інформаційної тиші – не фотографувати та не викладати в мережу роботу військових.У Херсоні пролунали вибухи.У Сумській, Київській та Полтавській областях зафіксовано по одній повітряній цілі.У Харківській області оголосили про відбій тривоги.Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що за попередньою інформацією в області збили до 5 ворожих БпЛА, інформація ще уточнюється.Ворожий безпілотник зафіксували на Півночі від Києва.У Полтавській області оголосили про відбій тривоги.У Сумській області оголосили про відбій, проте повітряна тривога залунала у Донецькій області.У тимчасово окупованому Криму пролунали загадкові вибухи.У Нікополі та Марганці Дніпропетровської області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.У Донецькій області оголосили відбій.У Києві та області оголосили про відбій – небо чисте. Тим часом на Дніпропетровщині досі існує загроза артилерійського обстрілу.

Ця тривога була дійсно тривожною та складною! Дякую силам ППО. Але дуже прошу усіх уважно слідкувати за сигналами повітряних тривог та перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги. Бо вороги не сплять,

– сказав мер Кременчука.

Росія тримає винищувачі у бойовій готовності

Також моніторингова група повідомила, що ввечері 28 лютого Росія тримає у бойовій готовності 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95мс ВПС. Вони споряджені 18-ма ракетами.

Ворожі літаки перебувають на аеродромі Олен'я, що у Мурманську.