Змушені діяти відчайдушно: боєць ЗСУ назвав найголовніші напрямки боїв для Росії

Росіянам доведеться звітувати на третю річницю вторгнення, проте значних успіхів у них немає. Їхня армія стикається з гострою нестачею озброєння та особового складу, що ускладнює ведення бойових дій.

Експерт із національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіяни давно мають нестачу із силами та засобами для бойових операцій. Вони змушені обходитися тим, що є під рукою, а не тим, що потрібно згідно зі статутними розрахунками, які ведуться в російському війську.

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"Катастрофічний дефіцит поповнення, нестача техніки. Сьогодні це також дефіцит боєприпасів – те, що ми постійно чуємо в переговорах російських військових", – зазначив Іван Варченко.

Нестача озброєння та особового складу

Він додав, росіяни відчувають брак усього необхідного постачання з кожним наступним метром пройденої території, оскільки їхня логістика перебуває під ударом Сил оборони України.

Чим далі – тим більше російська військова машина грузне. Що стосується їхніх планів, то у них ще залишається примарна надія захопити і "відзначити" якесь нове місто, спробувавши влаштувати гучний "феєрверк" на його руїнах. У них ще два з половиною тижні до третьої річниці початку повномасштабної війни, і це, безумовно, чинить на них тиск,

– сказав Іван Варченко.

Він додав, що росіянам потрібно відзвітувати за три роки війни. Вони не шкодують сил і засобів, хоча кількість російських атак на українському фронті зменшується.

Зосереджені на окремих напрямках

Вони намагаються концентруватися на окремих ділянках, сподіваючись здобути там бодай якусь перемогу. Такими ділянками для них залишаються Покровськ, Часів Яр, Лиманський напрямок.

"Кожного разу Сили оборони України доводять, що це лише їхні чергові фантазії. Реальних просувань у них немає і бути не може. Так само гарячою точкою для них залишається Курський напрямок. Вони хотіли б почати четвертий рік війни без цієї проблеми, але навряд чи українські Сили оборони дозволять їм це зробити. Росіянам не вдасться витіснити українські війська з Курської області", – зазначив Іван Варченко.

Варченко впевнений, що росіяни не візьмуть жодного українського міста, і їм не буде про що розповісти Владіміру Путіну на третю річницю війни. Вони знову будуть змушені пояснювати, що за два останні роки їм вдалося захопити лише районні центри – Бахмут та Авдіївку.

Районні центри України – це "досягнення" другої у світі армії? Логічно, що притомне суспільство має усвідомлювати масштаб своїх героїчних кроків,

– додав Іван Варченко.

Він вважає, що це вагомий аргумент для партнерів на користь продовження підтримки України.