"Лікарі роблять все можливе": в якому стані мати та діти зі Станіслава, у дім яких влучив снаряд
Російські окупанти зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав Херсонської області. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі 24 Каналу повідомив, що лікарі зараз роблять усе можливе, щоб врятувати життя постраждалих.
До теми У Станіславі снаряд влучив у будинок, проломив дах та здетонував: там були мама та 2 дітей
Потерпілих будуть евакуйовувати
Соболевський розповів, що лікарі зараз роблять усе можливе, аби врятувати життя потерпілих. Згодом будуть розв'язувати питання щодо медичної евакуації постраждалих.
Зараз лікарі роблять все, щоб врятувати їхні життя. Будемо сподіватися, що все буде добре. Після стабілізації стану будемо розв'язувати питання їхньої медичної евакуації, щоб вони закінчували лікування у більш безпечному регіоні,
– зазначив він.
У Станіславі снаряд влучив у будинок: що відомо
- Російські окупаційні війська зранку 7 квітня обстріляли з артилерії Станіслав у Херсонській області. Снаряд влучив у житловий будинок, внаслідок чого поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
- Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
- Інна Холодняк, директорка Херсонської дитячої обласної лікарні розповіла, що постраждала жінка має черепно-мозкову травму та контузію. За її словами, хлопчик 3 років має закриту черепно-мозкову травму, множинні поранення обличчя, тулуба, травму стегна. Дівчинка отримала тяжку мінно-вибухову травму, множинні поранення тулуба, обличчя, верхніх та нижніх кінцівок, рвану рану плеча та стегна.
- Тетяна, жінка, яка постраждала внаслідок прильоту, розповіла деталі вибуху. Вона зазначила, що чула два прильоти, хоча говорять про три.
- Тетяна додала, що в будинку від прильоту впала стеля. Більша частина стелі обвалилася на дітей. На допомогу прийшов чоловік, який витягував родину з-під завалів, а також сусідка, яка відразу викликала допомогу.