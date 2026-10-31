Окупанти намагаються звинуватити ЗСУ в порушенні режиму тиші на Херсонщині

Під час гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині російські військові намагаються дискредитувати Сили оборони України. Попри домовленості про припинення вогню, окупанти використовують паузу для військових цілей.

Про це повідомив речник угруповування військ "Південь" Максим Кравчук у коментарі "Українській правді".

Як Росія використовує перемир'я для військових цілей?

За його словами, Сили оборони України, зокрема підрозділи угруповання військ "Південь", дотримуються домовленостей щодо режиму тиші в зоні проведення гуманітарної місії.

Водночас російські військові використовують цю паузу у власних інтересах.

Тим часом ворог використовував паузу у військових цілях: російські військові проводили ротацію підрозділів, укріплювали позиції, встановлювали антидроновий захист доріг, посилювали логістику та підвозили боєприпаси. Заяви ворога не відповідають дійсності, українські військові неухильно дотримуються режиму тиші, натомість зафіксовані провокативні дії ворога,

– наголосив Кравчук.

Протягом перемир'я українські підрозділи неодноразово помічали розвідувальні БпЛА противника. Також росіяни скидали з безпілотників предмети, намагаючись дискредитувати Сили оборони та звинуватити їх у порушенні домовленостей.

В угрупованні військ "Південь" наголосили, що припинення вогню має виключно гуманітарну мету. Його запровадили для надання допомоги цивільним жителям Олешок та їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію.

Наразі українські підрозділи контролюють ситуацію та стежать за діями противника, щоб не допустити можливих загроз і провокацій.

Нагадаємо, у МВА також заявили, що Росія готує підґрунтя для зриву режиму припинення вогню, який діє на Херсонщині до 22:59 1 листопада. Мешканців громади попросили 1 листопада особливо уважно ставитися до власної безпеки. Зокрема, за можливості рекомендують уникати місць масового скупчення людей, не відвідувати "червоні зони" та райони з підвищеними ризиками.