Росія зруйнувала оболонку, залізо, але не душу та свободу, – Зеленський про літак "Мрія"

Росіяни на початку війни знищили найбільший у світі літак АН-225 "Мрія", який стояв у Гостомелі. Окупанти змогли зруйнувати залізо та оболонку, проте це не зруйнувало душу та свободу українців.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед парламентарями Австралії, передає 24 канал.

До теми "Мрію" могли врятувати, але керівництво "Антонов" не діяло – екскапітан знищеного літака

Він наголосив, що 27 лютого внаслідок бойових дій у Гостомелі було спалено український літак "Мрія".

Можна сказати, що РФ знищила нашу мрію. Росія зруйнувала оболонку, залізо, але не душу, не свободу і не незалежність,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що нашу мрію неможливо перемогти, особливо якщо Україна може сподіватися на підтримку й допомогу від свого світу.

Відео легендарного літака "Мрія", яке знищили російські окупанти:



До слова, виконувача повноважень генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова відсторонили від посади. Це пов'язано із службовими розслідуваннями щодо його діяльності у підприємстві, адже з'ясувалося, що вони могли врятувати найбільший літак у світі "Мрія", але нічого не зробили.

Вас може зацікавити це відео – Зеленський відреагував на знищення "Мрії":