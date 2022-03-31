Росія зруйнувала оболонку, залізо, але не душу та свободу, – Зеленський про літак "Мрія"
Росіяни на початку війни знищили найбільший у світі літак АН-225 "Мрія", який стояв у Гостомелі. Окупанти змогли зруйнувати залізо та оболонку, проте це не зруйнувало душу та свободу українців.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед парламентарями Австралії, передає 24 канал.
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Він наголосив, що 27 лютого внаслідок бойових дій у Гостомелі було спалено український літак "Мрія".
Можна сказати, що РФ знищила нашу мрію. Росія зруйнувала оболонку, залізо, але не душу, не свободу і не незалежність,
– сказав Зеленський.
Президент додав, що нашу мрію неможливо перемогти, особливо якщо Україна може сподіватися на підтримку й допомогу від свого світу.
Відео легендарного літака "Мрія", яке знищили російські окупанти:
До слова, виконувача повноважень генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова відсторонили від посади. Це пов'язано із службовими розслідуваннями щодо його діяльності у підприємстві, адже з'ясувалося, що вони могли врятувати найбільший літак у світі "Мрія", але нічого не зробили.
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