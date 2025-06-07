"Полювання на відьом триває": Росія звинувачує Казахстан в атаках на стратегічну авіацію

Росія звинувачує сусідній Казахстан, що саме через цю територію до країни-агресорки завезли дрони, які атакували російські військові аеродроми. Ця подія шокувала Кремль, тому тепер там шукають винних.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що це не теорія змови, адже кремлівським посіпакам важливо звинуватити будь-кого, тільки б не визнавати свій провал. Російські спецслужби ніколи не вийдуть публічно, щоб сказати, що зробили щось не так.

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Чому Росія звинувачує Казахстан

Ігор Рейтерович вважає, що Кремль назве всіх ворогами і скаже, що росіяни не очікували від дружнього Казахстану такої зради. Мовляв, дрони завезли із цієї території й використали проти російської стратегічної авіації.

Але мені здається, що казахам треба на це дуже жорстко реагувати й поставити Росію відразу на місце. Оскільки питання не в тому, хто, звідки та куди завіз дрони,

– сказав політолог.

На його думку, основна проблема полягає в тому, що Росія своїм фактом існування і фактом війни проти України є загрозою для величезної кількості країн в регіоні.

А те, що Кремль має ядерну зброю є небезпечним для всіх сусідів, адже Росія, однозначно, не має на меті використовувати будь-які засоби ураження для свого захисту, а лише для нападу.

Казахам треба зробити певні висновки та дипломатично відправити росіян якомога далі. А в Росії зараз стандартне "полювання на відьом" і було очевидно, що воно торкнеться нижчої й середньої ланки управління. Все тому, що Путін не готовий визнавати свої помилки, як верховного головнокомандувача,

– додав Ігор Рейтерович.

До слова, масштабна операція СБУ "Павутина", здійснена 1 червня 2025 року, стала визначною віхою у сучасному воєнному протистоянні. Точна й недорога атака дронами по стратегічній авіації Росії не лише ослабила ворога, а й показала всьому світу нові можливості ведення війни. Аналітики зазначають, що український підхід може змінити глобальне уявлення про те, як досягається військова перевага без великого арсеналу.