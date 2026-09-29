Росія перекладає провину за війну на США та Європу: аналітик пояснив дипломатичні ілюзії Заходу

Москва активно просуває наратив, нібито у продовженні війни винні західні країни, які уникають переговорів. Водночас європейські лідери під тиском суспільства продовжують імітувати дипломатичну активність, підігруючи маніпуляціям агресора.

Як розповів в ефірі 24 Каналу науковий співробітник Європейського центру політики в Києві Андреас Умланд, спроби Росії перекласти відповідальність є стандартним прийомом. За його словами, Москва вже неодноразово застосовувала таку модель поведінки під час попередніх геноцидних воєн.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з Андреасом Умландом читайте на сайті 24 Каналу за цим посиланням.

Звинувачення жертви як тактика

Експерт наголошує, що агресор постійно намагається зробити винними інших. Раніше в небажанні домовлятися звинувачували Україну, а тепер мішенню стали Сполучені Штати.

Тож це просто звична гра Кремля. І, на жаль, у Європі все ще є люди, які вірять, що проблема нібито в тому, що європейські лідери недостатньо залучені в дипломатію,

– Умланд, науковий співробітник Європейського центру політики в Києві.

Чому Європа шукає діалогу

Попри очевидну ескалацію на фронті, деякі європейські країни намагаються відновлювати контакти з російською владою. Головна причина криється у внутрішньому суспільному тиску на західних політиків. Зокрема, у Німеччині глибоко вкорінився міф про те, що війна триває саме через брак розмов та переговорів.

Саме тому європейські політики намагаються принаймні продемонструвати певну активність на дипломатичному фронті, хоча, гадаю, дехто з них розуміє, що це ні до чого не призведе,

– Умланд, науковий співробітник Європейського центру політики в Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський диктатор уникає реальних переговорів, використовуючи час для підготовки нових атак. Як вже повідомлялося на нашому сайті, будь-які розмови про перемир'я Москва розглядає виключно як інструмент для затягування часу та накопичення сил.