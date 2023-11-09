Окупантів на фронт везуть зі всієї Росії: латають діри через загиблих, відказників, дезертирів
Російська армія намагається всіма силами підтримувати сталу кількість військових в Україні. Саме тому їм доводиться звозити окупантів з всієї Росії.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він додав, що в російській армії зараз почастішали випадки дезертирства.
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Росіяни везуть росіян з усієї країни
Володимир Фітьо розповів, що на Бахмутському напрямку кількість російських військовослужбовців не змінилася за останній час. Однак ворог активно намагається латати діри і особовому складі за допомогою солдат з усієї Росії.
Противник підтягує резерви з усієї Росії для того, щоб поновити кількість особового складу саме через загиблих, поранених та велику кількість відказників, які відмовляються йти на штурми,
– розповів підполковник.
Він додав, що зараз велика кількість дезертирів у російській армії, які покидають власні позиції. Фітьо попереджає, що вони несуть велику небезпеку для українців на окупованих територій. Росіяни зі зброєю можуть заподіяти шкоду місцевим.
Яка ситуація на Донеччині
- Ворог досі намагається виконати старе завдання – вийти на кордони Донецької та Луганської областей. На Бахмутському напрямку ЗСУ перебувають в активній обороні, періодично покращуючи позиції. Росіяни ж намагаються відновити втрачені позиції – однак невдало.
- Оточення Авдіївки є вказівкою з найвищих кабінетів Кремля, тому окупанти всіма силами намагаються її виконати. Наразі російська армія намагається штурмувати коксохімічний завод – однак там потужні укріплення ЗСУ.
- Біля Бахмута та Авдіївки штурми відбуваються майже щогодинно. Росіяни не хочуть йти вперед, а виконують завдання через те, що ззаду їм погрожують розстрілом. Малопідготовлених вояк кидають вперед, а за ними вже йдуть спецназівці.